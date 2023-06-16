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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.06.2023 17:25
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırım Talebimizin ve İhraç Belgemizin Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 224.242.255,1
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GENTS, TRAGENTS91C4 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 75.757.744,9


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Sermaye Artırım Talebimiz ve İhraç Belgemizin onaylandığı Kurul'un 15/06/2023 tarih ve 2023-35 sayılı bülteninden anlaşılmıştır. Belge Orjinallerinin teslim alınmasına müteakip MKK ve Tescil süreçleri yürütülecektir.
Kamuya Saygı İle Duyurulur.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6. Md. Yeni Metin 2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159466


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Tam 9.837 10.092 105,10  
Yarım 4.809 4.891 7,00  
Çeyrek 2.405 2.445 3,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,06 0,15  
Gümüş Gr. 18,24 18,26 0,08  
B. Petrol 76,17 76,17 0,50  
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