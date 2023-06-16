***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım Talebimizin ve İhraç Belgemizin Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000Mevcut Sermaye (TL) 224.242.255,1Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGENTS, TRAGENTS91C4 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 224.242.255,1 75.757.744,900 33,78388İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 75.757.744,9Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023SPK Başvuru Tarihi 09.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermaye Artırım Talebimiz ve İhraç Belgemizin onaylandığı Kurul'un 15/06/2023 tarih ve 2023-35 sayılı bülteninden anlaşılmıştır. Belge Orjinallerinin teslim alınmasına müteakip MKK ve Tescil süreçleri yürütülecektir.Kamuya Saygı İle Duyurulur.GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 6. Md. Yeni Metin 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159466BIST