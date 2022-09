***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGentaş İtaly SRL Laminat üretim ve satışı 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKGenmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı ile her türlü metal mobilya aksamı üretim ve satışı 43.000.000,00 26.961.000,00 TRY 62,70 BAĞLI ORTAKLIKGentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. Kimyevi madde üretimi ve satışı 210.000.000,00 30.450.000,00 TRY 14,50 İŞTİRAKGendepo Mob.Tasarım A.Ş. Mobilya ve aksesuarları alım ve satımı 2.000.000,00 1.093.600,00 TRY 54,68 BAĞLI ORTAKLIKGenmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri 3.500.000,00 3.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK