***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2022 11:09
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gentaş İtaly SRL Laminat üretim ve satışı 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı ile her türlü metal mobilya aksamı üretim ve satışı 43.000.000,00 26.961.000,00 TRY 62,70 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. Kimyevi madde üretimi ve satışı 210.000.000,00 30.450.000,00 TRY 14,50 İŞTİRAK
Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. Mobilya ve aksesuarları alım ve satımı 2.000.000,00 1.093.600,00 TRY 54,68 BAĞLI ORTAKLIK
Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri 3.500.000,00 3.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060888
BIST
11:493.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 61,45
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
11:4918,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2439
En Düşük
18,2142
11:4918,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:491.007,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.007,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MTRKS
|38,14
|71.407.792
|% 9,98
|
|PAGYO
|19,86
|101.159.725
|% 9,97
|
|DESA
|25,44
|17.543.960
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,98
|78.335.736
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|HEDEF
|9,81
|35.302.457
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,53
|48.951.687
|% -4,39
|
|SANEL
|10,16
|631.800
|% -2,87
|
|USAK
|3,30
|28.229.334
|% -2,65
|
|EKGYO
|5,00
|2.267.652.617
|% 2,46
|
|THYAO
|75,75
|2.136.822.800
|% 1,41
|
|YKBNK
|7,90
|2.045.089.483
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,50
|1.530.871.367
|% -1,21
|
|EREGL
|31,76
|1.356.031.566
|% 3,32
|
|EKGYO
|5,00
|2.267.652.617
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,90
|2.045.089.483
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,50
|1.530.871.367
|% -1,21
|
|KRDMD
|13,42
|1.278.614.967
|% 2,52
|
|ISCTR
|10,20
|910.522.106
|% -0,87
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2377
|18,2439
|% 0,16
|
|Euro
|18,2483
|18,2589
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8976
|21,0024
|% -0,33
|
|Frank
|18,6166
|18,7287
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-1,47
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.802
|6.867
|-28,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,01
|88,01
|0,01
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:03KRPLS
Yüzde 4.91 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 145, 036 adet işlem
-
12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 26 artarak (% 1.80 ) 3, 796
-
12:02XU100
Endeks 3, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 30, 735.00 milyon TL de
-
12:02VAKBN
Yüzde 6.26 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 500, 197 adet işlem
-
12:00SELGD
Yüzde 6.28 oranında artışla 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 607, 630 adet işlem