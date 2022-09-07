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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2022 11:09
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gentaş İtaly SRL Laminat üretim ve satışı 10.000,00 10.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı ile her türlü metal mobilya aksamı üretim ve satışı 43.000.000,00 26.961.000,00 TRY 62,70 BAĞLI ORTAKLIK
Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. Kimyevi madde üretimi ve satışı 210.000.000,00 30.450.000,00 TRY 14,50 İŞTİRAK
Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. Mobilya ve aksesuarları alım ve satımı 2.000.000,00 1.093.600,00 TRY 54,68 BAĞLI ORTAKLIK
Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri 3.500.000,00 3.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060888


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 38,14 71.407.792 % 9,98  
PAGYO 19,86 101.159.725 % 9,97  
DESA 25,44 17.543.960 % 9,94  
ZRGYO 4,98 78.335.736 % 9,93  
ROYAL 5,21 3.046.084 % 9,92  
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11:49 Alış Satış %  
Dolar 18,2377 18,2439 % 0,16  
Euro 18,2483 18,2589 % 0,11  
Sterlin 20,8976 21,0024 % -0,33  
Frank 18,6166 18,7287 % 0,15  
Riyal 4,8382 4,8624 % 0,06  
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11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 -1,47  
Altın Gr. 1.007 1.007 0,04  
Cumhuriyet 6.734 6.836 -6,00  
Tam 6.802 6.867 -28,00  
Yarım 3.314 3.355 -13,00  
Çeyrek 1.662 1.679 -8,00  
Gümüş.Ons 18,54 18,56 0,10  
Gümüş Gr. 10,85 10,87 0,04  
B. Petrol 88,01 88,01 0,01  
Seans Raporu 11:49
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