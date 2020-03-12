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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.03.2020 18:45
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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu   12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 
Yönetim Kurulumuzun 24.02.2020 tarih ve 3 sayı numaralı kararı ile başvurduğumuz, şirketimiz ana ( esas ) sözleşmesinin tüm maddelerinde yapılan değişiklik tasarısında,  ihtiyaç duyulan bazı düzeltmeler yapılarak  
1-    Esas Sözleşmenin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
2-    Şirket Ünvanının "Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine,
3-    Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
4-    Esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,
5-    Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, 
oy birliği ile karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827736


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