***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Yönetim Kurulumuzun 24.02.2020 tarih ve 3 sayı numaralı kararı ile başvurduğumuz, şirketimiz ana ( esas ) sözleşmesinin tüm maddelerinde yapılan değişiklik tasarısında, ihtiyaç duyulan bazı düzeltmeler yapılarak1- Esas Sözleşmenin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,2- Şirket Ünvanının "Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine,3- Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,4- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,5- Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827736BIST