***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 09:15
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032538
BIST
17:462.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 34,25
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:4616,3123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0523
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:4617,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0608
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:46969,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,37
|Açılış
|: 969,40
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GESAN
|26,18
|128.790.187
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.093.060
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.350.010
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.850.887
|% 9,97
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.949.268
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|223.421.383
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.678.788
|% -9,83
|
|HUNER
|2,56
|72.726.698
|% -5,88
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,42
|5.692.436.615
|% 4,13
|
|SISE
|20,88
|2.597.010.578
|% -0,76
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.665.780.435
|% 9,21
|
|KOZAL
|192,40
|1.547.966.949
|% 2,72
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|321.986.768
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,58
|792.891.575
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,76
|618.669.167
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,62
|433.493.443
|% 0,77
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3105
|16,3145
|% -0,31
|
|Euro
|17,5009
|17,5313
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,4044
|20,5067
|% -0,54
|
|Frank
|16,9100
|17,0118
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3325
|4,3542
|% -0,36
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,04
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,60
|