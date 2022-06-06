***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2022 14:53
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034825
BIST
15:142.647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 45,97
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:1416,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1789
|Açılış
|: 16,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5950
En Düşük
15,9954
15:1417,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2504
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:14990,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,38
|Açılış
|: 990,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
990,52
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.428.005
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|39.120.858
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.526.624
|% 9,89
|
|GZNMI
|36,02
|42.206.906
|% 9,28
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,31
|86.231.546
|% -7,57
|
|SANFM
|33,66
|11.223.091
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|YGGYO
|25,92
|3.913.134
|% -2,85
|
|SASA
|43,96
|3.055.708.641
|% 0,14
|
|THYAO
|47,80
|3.045.691.411
|% -0,38
|
|SISE
|21,70
|1.972.349.660
|% 4,23
|
|AKBNK
|8,88
|1.546.336.916
|% 1,37
|
|EREGL
|35,20
|1.161.429.440
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,86
|697.590.607
|% 2,88
|
|ODAS
|3,03
|697.312.902
|% 8,21
|
|AKBNK
|8,88
|1.546.336.916
|% 1,37
|
|DOHOL
|4,10
|694.957.488
|% 4,06
|
|TSKB
|2,34
|343.698.420
|% 5,88
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5818
|16,5964
|% 1,11
|
|Euro
|17,8080
|17,8488
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,7785
|20,8827
|% 1,67
|
|Frank
|17,1749
|17,2784
|% 1,09
|
|Riyal
|4,4101
|4,4322
|% 1,08
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,03
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,34
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.551
|6.714
|47,63
|
|Yarım
|3.166
|3.248
|23,04
|
|Çeyrek
|1.588
|1.624
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,15
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27USAK
Yüzde 5.92 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 357, 002 adet işlem
-
15:26DAGHL
Yüzde 6.22 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 896 adet işlem
-
15:25ULUUN
Yüzde 6.81 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 360, 458 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 42 artarak (% 1.68 ) 2, 938
-
15:24XU100
Endeks 2, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 29, 415.00 milyon TL de