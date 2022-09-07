***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 14:52
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060997
BIST
14:503.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 5,41
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
14:5018,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
14:5018,0300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0213
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
14:50998,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 998,12
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ORGE
|12,98
|54.001.870
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.843.881
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.003.365
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|165.498.631
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.734.366
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,15
|51.241.475
|% -6,24
|
|FADE
|9,30
|162.582.159
|% -6,06
|
|YKBNK
|8,06
|5.733.491.174
|% -2,66
|
|AKBNK
|15,09
|4.751.637.359
|% -3,08
|
|EKGYO
|4,93
|4.447.851.467
|% 9,31
|
|THYAO
|73,95
|3.762.107.379
|% 0,41
|
|SISE
|26,18
|3.307.708.832
|% 2,51
|
|EKGYO
|4,93
|4.447.851.467
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,06
|5.733.491.174
|% -2,66
|
|AKBNK
|15,09
|4.751.637.359
|% -3,08
|
|ISCTR
|10,33
|2.794.309.145
|% -1,90
|
|VAKBN
|10,73
|2.226.429.195
|% 6,45
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2341
|18,2394
|% 0,03
|
|Euro
|18,0230
|18,0300
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,7750
|20,8792
|% -0,76
|
|Frank
|18,4342
|18,5452
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8384
|4,8626
|% 0,07
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-13,00
|
|Tam
|6.760
|6.845
|5,00
|
|Yarım
|3.294
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,06
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|-0,24
|