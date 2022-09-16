***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2022 10:43
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063514
BIST
10:393.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,53
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.374
En Düşük
3.318
10:3918,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:3918,1999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0652
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,1814
10:39975,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,73
|Açılış
|: 975,22
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:39
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|59.518.037
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|23.412.719
|% 9,83
|
|ALMAD
|3,52
|7.545.709
|% 9,66
|
|NTHOL
|10,73
|8.664.947
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|31.969.573
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|103.736.554
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|28.808.119
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|4.112.541
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,82
|1.415.408.577
|% -3,71
|
|AKBNK
|12,24
|1.283.699.407
|% -4,23
|
|GARAN
|22,18
|1.239.964.074
|% -7,43
|
|YKBNK
|7,20
|1.230.192.917
|% 1,69
|
|ASELS
|34,14
|1.022.876.364
|% 0,83
|
|EKGYO
|4,04
|405.060.984
|% 1,51
|
|IHLGM
|0,94
|39.827.046
|% 1,08
|
|ODAS
|5,42
|182.144.665
|% 1,69
|
|ADESE
|1,17
|21.899.579
|% -1,68
|
|ALBRK
|2,03
|24.301.157
|% 0,50
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2610
|18,2852
|% 0,11
|
|Euro
|18,1838
|18,1999
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,7811
|20,8853
|% -0,52
|
|Frank
|18,8883
|19,0021
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8474
|4,8717
|% -0,03
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,88
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.228
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|1,03
|
Seans Raporu
10:39
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10:54AYEN
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10:53
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10:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, AKBNK, GARAN
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10:53XU100
Endeks 3, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 071.00 milyon TL de