***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2022 10:06
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074955
BIST
11:233.911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -23,58
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:2318,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:2318,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:23988,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,82
|Açılış
|: 988,33
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ERSU
|5,50
|32.045.241
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.461.319
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|50.345.502
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|6.200.287
|% 9,94
|
|AGYO
|6,11
|3.936.997
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,20
|83.812.810
|% -7,74
|
|MZHLD
|136,90
|12.611.399
|% -7,37
|
|ICBCT
|8,07
|42.818.795
|% -6,71
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|THYAO
|98,25
|960.477.073
|% -1,16
|
|TUPRS
|365,10
|864.594.823
|% -2,07
|
|SASA
|107,70
|736.637.234
|% 3,66
|
|AKBNK
|15,18
|718.606.936
|% -0,33
|
|YKBNK
|9,21
|552.410.704
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,44
|394.167.954
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,21
|552.410.704
|% -0,65
|
|ISCTR
|9,21
|520.220.100
|% -1,81
|
|SKBNK
|2,07
|105.175.815
|% -1,90
|
|IEYHO
|1,62
|80.769.838
|% 1,89
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6167
|% 0,09
|
|Euro
|18,5169
|18,5270
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3834
|21,4906
|% -0,21
|
|Frank
|18,6341
|18,7464
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,10
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-12,74
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.623
|6.688
|-48,00
|
|Yarım
|3.227
|3.271
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|-0,32
|