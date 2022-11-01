***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 09:11
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075772
BIST
10:304.058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 78,79
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.061
En Düşük
3.987
10:3018,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:3018,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:30984,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,39
|Açılış
|: 984,17
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:30
|VAKKO
|33,88
|4.396.167
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|50.752.881
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|SMRTG
|93,75
|159.623.069
|% 9,08
|
|LIDER
|47,70
|18.963.100
|% -10,00
|
|TRCAS
|21,44
|82.058.891
|% -9,99
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|16.223.919
|% -9,98
|
|KRTEK
|24,72
|30.283.857
|% -9,65
|
|THYAO
|103,40
|1.359.251.901
|% 2,07
|
|SASA
|130,10
|888.764.490
|% 8,24
|
|SISE
|33,72
|847.344.049
|% 1,51
|
|TUPRS
|386,80
|553.155.101
|% 2,06
|
|EKGYO
|4,45
|526.798.338
|% 0,91
|
|EKGYO
|4,45
|526.798.338
|% 0,91
|
|YKBNK
|9,38
|385.122.164
|% 1,85
|
|AKBNK
|14,89
|490.556.776
|% 1,85
|
|ISCTR
|9,41
|302.666.211
|% 0,97
|
|PETKM
|13,77
|395.182.320
|% 2,46
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6172
|% 0,06
|
|Euro
|18,4586
|18,4673
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,3770
|21,4842
|% 0,55
|
|Frank
|18,5720
|18,6839
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% 0,13
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|9,40
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,30
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.622
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.227
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,64
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|1,30
|