***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2023 15:22
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123445
BIST
15:575.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -78,59
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5718,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5720,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1198
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:571.158,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.158,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GOKNR
|14,64
|24.426.401
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.649.833
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.154.767
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.142.641
|% -9,98
|
|DEVA
|46,94
|115.984.011
|% -9,47
|
|VANGD
|6,67
|14.057.458
|% -9,25
|
|CEOEM
|18,25
|61.914.859
|% -8,84
|
|ASTOR
|53,65
|4.040.582.666
|% 2,78
|
|EREGL
|40,22
|3.227.822.984
|% -1,32
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.850.103.528
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.393.705.484
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,12
|2.155.098.913
|% -6,24
|
|EKGYO
|8,02
|1.351.527.319
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,45
|348.218.783
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|2.112.514.634
|% -4,20
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9592
|18,9877
|% 0,10
|
|Euro
|20,2973
|20,3020
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,8627
|22,9774
|% 0,53
|
|Frank
|20,7550
|20,8801
|% 1,23
|
|Riyal
|5,0388
|5,0641
|% 0,04
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|31,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,55
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12BAGFS
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 267, 853 adet işlem
-
16:11BEYAZ
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 901 adet işlem
-
16:09GARAN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 742, 926 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR