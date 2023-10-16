Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

16.10.2023 13:30
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206684


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:127.983
Değişim :  -1,61% |  -130,51
Açılış :  8.228  
Önceki Kapanış :  8.113  
En Düşük
7.961 En Yüksek
8.252
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 316,80 224.343.529 % 10,00  
MAALT 991,40 9.788.092 % 10,00  
POLTK 12.096,70 65.515.435 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.043.641 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 6.184.341 % 10,00  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Dolar 27,8755 27,8804 % 0,42  
Euro 29,4128 29,4296 % 0,77  
Sterlin 33,8258 33,9954 % 0,65  
Frank 30,7850 30,9705 % 0,45  
Riyal 7,4137 7,4509 % 0,47  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -14,43  
Altın Gr. 1.719 1.720 -6,16  
Cumhuriyet 11.834 12.013 -62,00  
Tam 11.584 11.667 240,00  
Yarım 5.810 5.856 121,00  
Çeyrek 2.896 2.928 60,00  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 -0,12  
Gümüş Gr. 20,26 20,28 -0,02  
B. Petrol 90,73 90,73 -0,16  
Seans Raporu 16:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru