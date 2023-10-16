***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.10.2023 13:30
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206684
BIST
'
16:127.983
En Düşük
|Değişim
|: -1,61%
|| -130,51
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1227,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1169
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1229,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2100
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:121.719,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.719,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:10
|FMIZP
|316,80
|224.343.529
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|112.849.648
|% -9,77
|
|ESCAR
|182,20
|129.294.928
|% -9,31
|
|AVGYO
|7,07
|38.110.733
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|THYAO
|222,50
|5.166.661.723
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,80
|4.981.010.143
|% 1,68
|
|BRSAN
|917,40
|4.074.480.892
|% -7,65
|
|TUPRS
|141,10
|3.970.499.033
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,25
|3.227.418.855
|% 4,63
|
|EKGYO
|7,50
|1.768.749.030
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,24
|1.374.933.045
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,80
|4.981.010.143
|% 1,68
|
|QUAGR
|6,36
|1.012.880.683
|% -5,36
|
|ODAS
|12,87
|1.784.637.453
|% -3,96
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8755
|27,8804
|% 0,42
|
|Euro
|29,4128
|29,4296
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,8258
|33,9954
|% 0,65
|
|Frank
|30,7850
|30,9705
|% 0,45
|
|Riyal
|7,4137
|7,4509
|% 0,47
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.584
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25ESCAR
Yüzde -9.31 oranında düşüşle 182.20 lira fiyatla işlem gören hissede 688, 666 adet işlem
-
16:24BRYAT
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 594 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 7, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 86, 315.00 milyon TL de
-
16:23TATEN
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 301, 652 adet işlem
-
16:22HUNER
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 149, 358 adet işlem