***GENTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***GENTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [GENTS]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'yi (GBS Gentaş) devralmak suretiyle,GBS Gentaş ortaklarına verilmek üzere gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 24.242.255,10 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAGENTS91C4), 08.09.2022 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061553BIST