***GENTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
08.09.2022 16:26
***GENTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'yi (GBS Gentaş) devralmak suretiyle,GBS Gentaş ortaklarına verilmek üzere gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 24.242.255,10 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAGENTS91C4), 08.09.2022 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061553
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2167
18:0518,3079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0785
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.004,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.004,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.908.520
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.811
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.811
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2279
|18,2419
|% 0,10
|
|Euro
|18,3037
|18,3079
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,0634
|21,1691
|% 0,76
|
|Frank
|18,8945
|19,0083
|% 0,98
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.760
|6.843
|14,00
|
|Yarım
|3.294
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.671
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,75
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152