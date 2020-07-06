***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGSM 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.826,91 % 0,0006Bağımsız Denetim Ücreti14.666,46 % 0,0044Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri89.327,05 % 0,027Fon Yönetim Ücreti512.157,59 % 0,1547Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu312,42 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu142,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu295,71 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0002Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler32.053,86 % 0,0097TOPLAM GİDERLER651.539,3 % 0,1968DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ331.022.665,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855240BIST