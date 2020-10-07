***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız %100 iştirakimiz olan Gedik Portföy çatısı altında kurulan, Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım yapılmasına karar verildiğini 13.08.2020 tarihinde açıklamıştık. 13.08.2020 tarihli açıklamamıza istinaden Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım yapılmasına ilişkin yatırımcı sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır. Bilindiği üzere, BV Growth Fonu, 1514 Tech-InvestTR Programı kapsamında yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan biri olmuştur. Aynı zamanda Fon, Türkiye'de yerleşik olup küresele açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planlamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879378BIST