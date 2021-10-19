***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 18:21
***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021 - 06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Yönetim Kurulu' muzun 31.08.2021 tarihinde aldığı karara istinaden, Bağlı ortağımız Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.' nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar verildiğini 31.08.2021 tarihli açıklamamızda duyurmuştuk. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.' nin sermaye artırımı işlemi 19.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971480
BIST
18:051.430
En Yüksek
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535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
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|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.507.325
|% -10,00
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|CEOEM
|8,75
|145.443.590
|% -9,98
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|MERIT
|29,04
|131.260.253
|% -9,36
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|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.553.738
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.150.920.207
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|729.684.275
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|592.831.338
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|592.831.338
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.872
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.553.738
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|729.684.275
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,3101
|9,3185
|% -0,13
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|Euro
|10,8425
|10,8490
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,8179
|12,8821
|% 0,30
|
|Frank
|10,0689
|10,1295
|% 0,04
|
|Riyal
|2,4764
|2,4888
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,85
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|Altın Gr.
|531
|531
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,20
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|0,04
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