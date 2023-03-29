***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 29.741.645,1 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 22.241.645,1 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.03.2023 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129504BIST