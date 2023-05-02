***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 18:03
***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 29.741.645 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 22.241.645 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.03.2023 tarihinde olumlu karşılandığı 29.03.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesi 29.741.645 TL olarak 02.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144860
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0239
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0692
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.260,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 20,52
|Açılış
|: 1.261,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.263,94
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4596
|19,4633
|% 0,12
|
|Euro
|21,4316
|21,4487
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,2090
|24,3304
|% -0,09
|
|Frank
|21,7079
|21,8386
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1746
|5,2005
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|33,44
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.262
|21,51
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.180
|9.479
|126,00
|
|Yarım
|4.454
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,84
|15,86
|0,21
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|-3,72
|