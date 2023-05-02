***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 29.741.645 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 22.241.645 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.03.2023 tarihinde olumlu karşılandığı 29.03.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesi 29.741.645 TL olarak 02.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144860BIST