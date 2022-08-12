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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.08.2022 09:10
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Başvurumuzun SPK Tarafından Olumlu Karşılanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.08.2022

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin olarak, 4 Ocak 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 11.08.2022 tarih ve 2022/40 nolu Sermaye Piyasası bülteni ile Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gersan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054915


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