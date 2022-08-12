***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Başvurumuzun SPK Tarafından Olumlu Karşılanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.08.2022Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin olarak, 4 Ocak 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 11.08.2022 tarih ve 2022/40 nolu Sermaye Piyasası bülteni ile Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Gersan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054915BIST