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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.10.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamasına istinaden yapılan açıklamadır.
Şirketimiz ile Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Slim Led Panel Işık Üretimi projesi için yapılan 24.04.2019 tarihli  "Standart Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi"'nin feshi olması nedeniyle oluşan zararlarımızın tazmini için hukuki sürecin başlanmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878080


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