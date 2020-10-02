***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 18:14
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamasına istinaden yapılan açıklamadır.
Şirketimiz ile Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Slim Led Panel Işık Üretimi projesi için yapılan 24.04.2019 tarihli "Standart Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi"'nin feshi olması nedeniyle oluşan zararlarımızın tazmini için hukuki sürecin başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878080
BIST
17:591.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:597,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:599,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:59475,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,35
|Açılış
|: 475,86
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MERKO
|14,52
|166.607.371
|% 10,00
|
|DYOBY
|9,02
|142.311.289
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.514.711
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|2.486.634
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.468.728
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|968.912
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.769.177
|% -9,98
|
|SISE
|7,02
|2.463.965.247
|% 1,59
|
|THYAO
|10,61
|2.447.040.538
|% 0,66
|
|GARAN
|7,12
|1.590.779.480
|% 0,00
|
|ASELS
|18,38
|1.259.134.792
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,43
|860.836.225
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,62
|578.283.223
|% 3,18
|
|SISE
|7,02
|2.463.965.247
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,43
|860.836.225
|% 0,59
|
|THYAO
|10,61
|2.447.040.538
|% 0,66
|
|GARAN
|7,12
|1.590.779.480
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7615
|7,7655
|% 0,25
|
|Euro
|9,0964
|9,1022
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0208
|10,0711
|% 0,75
|
|Frank
|8,4116
|8,4623
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0652
|2,0756
|% 0,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,16
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,40
|39,40
|-1,53
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS