***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 19:05
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.09.2021 Tarihli özel durum açıklamamız üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Kardeş'e ait borsada işlem görmeyen Şirket sermayesindeki paylarının çoğunluğunun, finansal veya stratejik ortaklık için yerli/yabancı şirketlere/fonlara satışı konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Tafralı Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan danışmanlık sözleşmesi kapsamındaki görüşmeler devam etmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015221
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0244
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,03
|Açılış
|: 908,70
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6828
|14,6942
|% 0,15
|
|Euro
|16,2153
|16,2257
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,1932
|19,2895
|% -0,15
|
|Frank
|15,8074
|15,9026
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,55
|