***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.09.2021 Tarihli özel durum açıklamamız üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Kardeş'e ait borsada işlem görmeyen Şirket sermayesindeki paylarının çoğunluğunun, finansal veya stratejik ortaklık için yerli/yabancı şirketlere/fonlara satışı konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Tafralı Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan danışmanlık sözleşmesi kapsamındaki görüşmeler devam etmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015221BIST