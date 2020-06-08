***GEREL* *NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***GEREL******NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [GEREL, NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Net Holding A.Ş. (NTHOL) ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 09/06/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıHARUN KAHRAMAN31263931Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/12/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849955BIST