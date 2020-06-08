***GEREL* *NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
08.06.2020 18:14
***GEREL******NTHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEREL, NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Net Holding A.Ş. (NTHOL) ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 09/06/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
HARUN KAHRAMAN
31263931
Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/12/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849955
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,85
|Açılış
|: 370,65
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,82
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5949
|8,6380
|% 0,59
|
|Frank
|7,0610
|7,1035
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|13,36
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.434
|-13,40
|
|Tam
|2.471
|2.501
|-17,60
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-8,60
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-1,32
|