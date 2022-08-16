***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:39
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055869
BIST
15:312.800
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -56,86
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.792
15:3117,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:3118,2285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0254
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:311.023,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.023,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:30
|CMBTN
|264,30
|35.112.110
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|25.735.214
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|9.688.005
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|349.276.072
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.479.108
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.870.630
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,60
|21.745.686
|% -7,43
|
|GSRAY
|6,20
|347.253.564
|% -6,63
|
|THYAO
|63,50
|4.372.983.178
|% -0,16
|
|TUPRS
|293,80
|3.461.899.493
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,37
|1.619.212.649
|% -2,01
|
|AKBNK
|10,19
|1.474.325.212
|% -0,29
|
|KARSN
|7,54
|1.377.099.893
|% 5,31
|
|YKBNK
|5,37
|1.619.212.649
|% -2,01
|
|EKGYO
|3,49
|948.368.367
|% -0,85
|
|TSKB
|3,72
|927.109.807
|% 5,98
|
|KARSN
|7,54
|1.377.099.893
|% 5,31
|
|ZOREN
|2,68
|439.193.179
|% 1,52
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9624
|17,9699
|% 0,07
|
|Euro
|18,2213
|18,2285
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,5665
|21,6746
|% -0,10
|
|Frank
|18,8386
|18,9521
|% -0,35
|
|Riyal
|4,7708
|4,7947
|% 0,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.901
|6.951
|-5,00
|
|Yarım
|3.363
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|0,73
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:47ODAS
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 369, 274 adet işlem
-
15:46MANAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 197, 507 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 23 kaybederek (% -1.25 ) 3, 029
-
15:45XU100
Endeks 2, 820 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 37, 178.00 milyon TL de
-
15:45ODAS
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 526, 450 adet işlem