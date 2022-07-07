***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMIİhaleyi Açan TarafTOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi07/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli1.070.000,-USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 07/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'GAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 1.070.000, -USD'dir. (Birmilyonyetmişbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 18.446.800, -TL'dir.)İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043159BIST