***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu07/09/2022 İHALE TARİHLİ IH20225053 HERMETİK DAĞITIM TRAFOSU ALIMI-1.GRUP İŞİİhaleyi Açan TarafGDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli479.000, -USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar07/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 07/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'07/09/2022 İHALE TARİHLİ IH20225053 HERMETİK DAĞITIM TRAFOSU ALIMI-1.GRUP İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti.GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., işin şirketimiz uhdesinde kaldığını tarafımıza bildirmiş ve 07/10/2022 tarihinde imzalanmak üzere sözleşme davetinde bulunmuştur.Sözleşme toplam bedeli 479.000, -USD'dir. (Dörtyüzyetmişdokuzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli 8.890.240, -TL'dir.)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066726BIST