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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

03.10.2022 13:13
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
07/09/2022 İHALE TARİHLİ IH20225053 HERMETİK DAĞITIM TRAFOSU ALIMI-1.GRUP İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
479.000, -USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   07/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 07/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'07/09/2022 İHALE TARİHLİ IH20225053 HERMETİK DAĞITIM TRAFOSU ALIMI-1.GRUP İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., işin şirketimiz uhdesinde kaldığını tarafımıza bildirmiş ve 07/10/2022 tarihinde imzalanmak üzere sözleşme davetinde bulunmuştur.
Sözleşme toplam bedeli 479.000, -USD'dir. (Dörtyüzyetmişdokuzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli 8.890.240, -TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066726


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Tam 6.823 6.887 14,00  
Yarım 3.324 3.365 8,00  
Çeyrek 1.665 1.683 4,00  
Gümüş.Ons 21,00 21,03 0,31  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,12  
B. Petrol 91,22 91,22 2,36  
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