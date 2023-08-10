***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuYG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİİhaleyi Açan TarafELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede 1. olunmuştur.İhale Bedeli90.836.823.-TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, 10/08/2023 tarihinde ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından gerçekleştirilen "YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 90.836.823, -TL'dir. (DoksanmilyonsekizyüzotuzaltıbinsekizyüzyirmiüçTürkLirası)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183421BIST