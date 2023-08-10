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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

10.08.2023 12:21
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
90.836.823.-TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, 10/08/2023 tarihinde ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından gerçekleştirilen "YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur.  İhale toplam bedeli KDV hariç 90.836.823, -TL'dir. (DoksanmilyonsekizyüzotuzaltıbinsekizyüzyirmiüçTürkLirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183421


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Tam 11.130 11.210 -5,00  
Yarım 5.574 5.631 -2,00  
Çeyrek 2.787 2.815 -2,00  
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