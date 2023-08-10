***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
10.08.2023 12:21
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
90.836.823.-TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, 10/08/2023 tarihinde ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından gerçekleştirilen "YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ" konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 90.836.823, -TL'dir. (DoksanmilyonsekizyüzotuzaltıbinsekizyüzyirmiüçTürkLirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183421
BIST