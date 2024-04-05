***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.04.2024 10:51
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İş, şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
107.318.000, -TL (Yüz yedi milyon üç yüz on sekiz bin Türk lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
27/03/2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘'İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını iletmiştir.
İşin baz bedeli KDV hariç 107.318.000, -TL'dir. (Yüz yedi milyon üç yüz on sekiz bin Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268073
BIST