***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 18:25
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Muhittin Behiç HARMANLI, Ali Gökhan ÖZTÜRK, Mesut BAZ ve Ramin MALEK, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapmış olduğu pay satış işlemlerinden elde ettiği tutarın 225.000.000 TL'sini (İkiyüzyirmibeşmilyon, Türk Lirası), Şirketimizin ve iştiraklerinin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, projelerin, yatırımların ve kapasite artışlarının hızlandırılması, depolamalı hibrit projelerine ve yurtiçi/yurtdışı ESCO-yenilenebilir enerji projelerine özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Şirketimize Türk Lirası üzerinden faizsiz borç olarak vermiştir.
Para transferi, takas işlemleri gerçekleşmesine müteakip yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081651
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0600
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.042,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.042,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6095
|18,6197
|% 0,00
|
|Euro
|19,1177
|19,1344
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,0170
|22,1274
|% 0,35
|
|Frank
|19,4365
|19,5536
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.983
|7.063
|-9,00
|
|Yarım
|3.392
|3.453
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.726
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,10
|
|B. Petrol
|89,51
|89,51
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de