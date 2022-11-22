***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Muhittin Behiç HARMANLI, Ali Gökhan ÖZTÜRK, Mesut BAZ ve Ramin MALEK, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapmış olduğu pay satış işlemlerinden elde ettiği tutarın 225.000.000 TL'sini (İkiyüzyirmibeşmilyon, Türk Lirası), Şirketimizin ve iştiraklerinin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, projelerin, yatırımların ve kapasite artışlarının hızlandırılması, depolamalı hibrit projelerine ve yurtiçi/yurtdışı ESCO-yenilenebilir enerji projelerine özkaynak desteği sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere Şirketimize Türk Lirası üzerinden faizsiz borç olarak vermiştir.Para transferi, takas işlemleri gerçekleşmesine müteakip yapılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081651BIST