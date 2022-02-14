***GLB* *DAPGM* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.02.2022 15:56
***GLB******DAPGM******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAP Gayrimenkul FTR Analizi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001509
BIST
10:202.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,57
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.021
En Düşük
2.008
10:2013,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
10:2015,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0424
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4181
En Düşük
15,3518
10:20820,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,28
|Açılış
|: 820,42
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:20
|PKENT
|791,00
|6.558.876
|% 10,00
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|OYLUM
|5,80
|4.230.088
|% 8,61
|
|DZGYO
|3,22
|5.180.364
|% 7,33
|
|INVEO
|34,74
|45.298.207
|% 6,96
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|MARKA
|3,94
|359.940
|% -7,29
|
|AVOD
|1,75
|6.337.125
|% -6,75
|
|SONME
|39,00
|224.969
|% -4,88
|
|THYAO
|28,80
|368.600.584
|% 0,70
|
|KOZAL
|130,80
|230.795.384
|% 2,27
|
|KRDMD
|11,66
|156.431.529
|% 1,30
|
|ASELS
|21,88
|127.543.834
|% 0,18
|
|YKBNK
|4,09
|107.545.709
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,09
|107.545.709
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,66
|156.431.529
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,28
|29.231.357
|% 0,88
|
|THYAO
|28,80
|368.600.584
|% 0,70
|
|ODAS
|1,29
|11.853.836
|% 1,57
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5912
|13,5979
|% 0,04
|
|Euro
|15,3927
|15,4046
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,3335
|18,4254
|% 0,04
|
|Frank
|14,6454
|14,7336
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6092
|3,6273
|% -0,07
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|6,32
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,52
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|-0,65
|