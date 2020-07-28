***GLB* *GLBMD* *FADE*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.07.2020 13:40
***GLB******GLBMD******FADE*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat tespit raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862368
BIST
13:391.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -14,47
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:396,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0671
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:398,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0708
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:39430,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,04
|Açılış
|: 430,08
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|30.623.885
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.518.121
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.275.443
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.963.889
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.168.509
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.316.586
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|KLNMA
|48,34
|58.928.702
|% -6,86
|
|BUCIM
|5,96
|34.016.380
|% -6,73
|
|ASELS
|37,52
|1.364.950.408
|% -0,42
|
|GUSGR
|5,92
|1.052.188.961
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,30
|742.171.253
|% -0,86
|
|GARAN
|7,59
|514.398.398
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,07
|447.939.633
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,30
|742.171.253
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,94
|226.153.525
|% -5,05
|
|GUSGR
|5,92
|1.052.188.961
|% 4,59
|
|KRDMD
|3,07
|447.939.633
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,76
|252.678.832
|% -3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8961
|8,9407
|% 0,84
|
|Frank
|7,5131
|7,5583
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8422
|1,8515
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.852
|25,50
|
|Tam
|2.902
|2.933
|26,30
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|12,80
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,40
|