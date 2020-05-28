***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 19 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.05.2020Genel Kurul Tarihi 19.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 mali tablolarında geçmiş yıllar zararları bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ilan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2020 günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.Saygılarımızla,GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847270BIST