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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2020 14:53
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 19 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.05.2020
Genel Kurul Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 mali tablolarında geçmiş yıllar zararları bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ilan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2020 günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847270


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KENT 520,90 11.927.112 % 9,99  
HLGYO 1,67 74.796.463 % 9,87  
GLBMD 4,47 5.650.054 % 9,83  
SAYAS 3,91 19.205.911 % 9,83  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3359 8,3777 % 0,67  
Frank 7,0001 7,0423 % 0,45  
Riyal 1,8101 1,8191 % 0,66  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 13,30  
Altın Gr. 377 377 4,91  
Cumhuriyet 2.446 2.477 30,10  
Tam 2.518 2.552 42,30  
Yarım 1.229 1.242 15,10  
Çeyrek 614 622 7,60  
Gümüş.Ons 17,33 17,39 0,10  
Gümüş Gr. 3,80 3,80 0,04  
B. Petrol 35,57 35,57 0,97  
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