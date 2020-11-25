***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2021Ek AçıklamalarŞirket ana sözleşmesinin verdiği yetkiye dayanarak, faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla Şirket Yönetim Kurulumuzun 16.09.2020 tarih, 552 sayılı kararıyla kararını verdiği borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak: 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç etme konusunda Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 100.000.000,-TL'ye (yüz milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 1 (bir) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2. Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek borçlanma aracının Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, 3. Bu ihraca ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dâhil tüm koşulların net olarak belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889864BIST