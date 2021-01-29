***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun talepleri doğrulturunda yeni yönetim kurulu kararın alınmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10Ek Açıklamalar"Şirketimizin 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2021 tarih ve 573 sayılı kararının iptal edilmesine,Esas sermaye sistemine tabi olan şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine,Bu doğrultuda Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6'ıncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesineŞirket adres değişikliğinin güncellenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşmemizin "Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8'inci maddesinin ve "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10'uncu maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine,Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasınakarar verilmiştir."Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK_574.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906325BIST