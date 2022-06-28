***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, sermayesinde %100'lük oranla tek hissedarı olduğu Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 40.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 14.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve toplamda 1.500.000,-TL olmak üzere 15.500.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039811BIST