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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2022 18:27
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, sermayesinde %100'lük oranla tek hissedarı olduğu Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 40.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 14.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı ve toplamda 1.500.000,-TL olmak üzere 15.500.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039811


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Tam 6.494 6.620 28,00  
Yarım 3.183 3.238 14,00  
Çeyrek 1.595 1.618 6,00  
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Gümüş Gr. 11,14 11,16 -0,09  
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