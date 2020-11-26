***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2020 11:19
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 26.11.2020 TRFGLMKK2016 FİNANSMAN BONOSU ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosu
Planlanan Nominal Tutar 18.620.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %13,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMKK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.620.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 3,4767 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
20.08.2020 tarihinde kamuya duyurmuş olduğumuz finansman bonosu ihracımıza planlanandan fazla talep gelmiş olup 18.620.000 TL nominal olarak satış gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890112
BIST