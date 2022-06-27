***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziYeşilce Mh. Eski Büyükdere Cad.N65 Kat:1 34418 Kâğıthane /İSTANBULYeni Şirket MerkeziBarbaros Mah. Ihlamur Bul. N 3 İç Kapı N 89 Ataşehir / İstanbulDeğişiklik Tarihi27/06/2022Açıklamalar27/06/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin "Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. N 65/1 Kağıthane/Istanbul" adresindeki Şirket merkezinin "Barbaros Mah. Ihlamur Bul. N 3 İç Kapı N 89 Ataşehir / İstanbul" adresine taşınmasına, kararın tescil ve ilanı ile ilgili yerlere bildirim yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039508BIST