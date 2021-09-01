***GLB* *GLBMD* *YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 13:14
***GLB******GLBMD******YEOTK*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.nin halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961151
BIST
17:331.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:338,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:339,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8519
En Düşük
9,7770
17:33483,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,17
|Açılış
|: 483,28
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EGEPO
|5,50
|672.287
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.442.687
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.083.239
|% 9,98
|
|KARYE
|14,61
|23.273.555
|% -4,20
|
|AGYO
|3,56
|14.785.795
|% -3,78
|
|SEYKM
|19,50
|23.135.504
|% -3,66
|
|MARKA
|5,40
|3.000.952
|% -3,40
|
|EUKYO
|5,56
|2.374.961
|% -3,30
|
|GARAN
|9,86
|1.168.479.625
|% -0,20
|
|THYAO
|12,95
|1.017.323.360
|% 2,13
|
|SASA
|27,90
|603.850.291
|% 1,53
|
|KOZAL
|105,10
|574.073.468
|% 1,64
|
|YKBNK
|2,62
|535.269.964
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|535.269.964
|% -0,76
|
|GARAN
|9,86
|1.168.479.625
|% -0,20
|
|ODAS
|1,51
|171.606.737
|% 3,42
|
|THYAO
|12,95
|1.017.323.360
|% 2,13
|
|PETKM
|6,19
|479.797.962
|% -0,16
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2918
|8,2934
|% -0,15
|
|Euro
|9,8263
|9,8342
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,4074
|11,4646
|% 0,13
|
|Frank
|9,0295
|9,0839
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2057
|2,2168
|% -0,10
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|