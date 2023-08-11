***GLBMD* *AVHOL* *ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.08.2023 18:43
***GLBMD******AVHOL******ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVHOL, GLBMD, ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E, GLBMD.E ve ULAS.E payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184685
BIST
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18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.721
18:0527,0443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0462
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
18:0529,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0010
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.665,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.665,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0349
|27,0443
|% 0,17
|
|Euro
|29,6237
|29,6373
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,2372
|34,4089
|% 0,25
|
|Frank
|30,7279
|30,9131
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1858
|7,2219
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|3,36
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.105
|11.207
|19,00
|
|Yarım
|5.561
|5.630
|10,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.815
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KLMSN
Yüzde 8.19 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 937 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
-
17:57XU100
Endeks 7, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 145, 035.00 milyon TL de
-
17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
-
17:55MAALT
Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem