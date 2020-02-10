***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 13:05
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817905
BIST
15:29119.672
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.343,57
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
119.671
15:296,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:296,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
15:29304,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,44
|Açılış
|: 304,19
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.810.352
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,70
|536.056.312
|% 16,72
|
|DESA
|5,92
|35.059.171
|% 15,18
|
|SAYAS
|3,13
|3.886.449
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,99
|37.999.332
|% 13,52
|
|DOKTA
|47,40
|52.227.745
|% -12,95
|
|LINK
|29,64
|2.658.821
|% -10,99
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,58
|6.827.724
|% -8,97
|
|THYAO
|14,35
|1.123.894.248
|% -0,83
|
|TSPOR
|3,70
|536.056.312
|% 16,72
|
|SASA
|9,53
|323.231.617
|% 3,36
|
|PETKM
|4,06
|300.485.017
|% -1,22
|
|GARAN
|11,92
|279.637.950
|% -0,42
|
|IHLGM
|1,30
|224.095.784
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,70
|536.056.312
|% 16,72
|
|EKGYO
|1,67
|234.825.949
|% -0,60
|
|MNDRS
|1,60
|195.131.679
|% 6,67
|
|GUSGR
|2,76
|267.010.846
|% -2,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% 0,38
|
|Frank
|6,1308
|6,1677
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|1,38
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,89
|
|Yarım
|969
|994
|1,88
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,36
|54,36
|-0,09
|
Seans Raporu
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15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1286, 25 kaybederek (% -0.89 ) 143, 562
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