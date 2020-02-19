***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 10:26
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820018
BIST
11:28120.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 664,52
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.962
11:286,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0774
En Düşük
6,0599
11:286,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5671
En Düşük
6,5397
11:28313,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,87
|Açılış
|: 313,59
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,71
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|OSTIM
|2,66
|74.641.140
|% 11,76
|
|TSPOR
|7,21
|259.944.634
|% 11,09
|
|ISYAT
|2,64
|20.520.154
|% 10,92
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|VERTU
|6,60
|13.494.865
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GLBMD
|2,61
|2.177.206
|% -7,77
|
|ASELS
|29,46
|310.191.564
|% 0,96
|
|THYAO
|14,99
|294.086.972
|% -0,27
|
|GSRAY
|3,51
|279.438.580
|% -0,85
|
|TSPOR
|7,21
|259.944.634
|% 11,09
|
|MNDRS
|1,99
|188.626.905
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,34
|143.487.676
|% 3,88
|
|MNDRS
|1,99
|188.626.905
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,51
|279.438.580
|% -0,85
|
|ODAS
|2,35
|153.692.163
|% 3,07
|
|ISGYO
|2,03
|98.067.886
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8694
|7,9089
|% 0,07
|
|Frank
|6,1474
|6,1844
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6130
|1,6211
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|3,97
|
|Altın Gr.
|313
|314
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,16
|58,16
|0,41
|
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