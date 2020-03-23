***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:13
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831299
BIST
10:0083.407
En Yüksek
|Değişim
|: -2,78%
|| -2.389,10
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.407
En Düşük
82.636
10:006,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5795
En Düşük
6,5266
10:007,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:00314,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,09
|Açılış
|: 314,74
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|23.731
|% 9,95
|
|RTALB
|4,81
|4.906.960
|% 9,82
|
|ATSYH
|1,24
|33
|% 9,73
|
|OSMEN
|5,54
|11
|% 8,63
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|QNBFB
|31,06
|90.695
|% -9,97
|
|SNGYO
|0,82
|22.960
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,52
|190.638.652
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|ISCTR
|4,72
|140.302.802
|% -4,45
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,29
|96.593.502
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|AKBNK
|5,52
|190.638.652
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,69
|21.635.176
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6585
|7,6969
|% 0,69
|
|Frank
|6,6547
|6,6948
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7461
|1,7549
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|-10,16
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,55
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,73
|
Seans Raporu
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10:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3388, 22 kaybederek (% -3.27 ) 100, 338
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISFIN, ISGYO, ISYAT
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10:12
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISBTR, ALYAG
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10:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISATR, BIZIM
-
10:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISFIN, BIMAS, AKBNK