***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 14:22
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065210
BIST
14:283.241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -40,33
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:2818,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0495
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:2817,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:28972,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 972,73
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:28
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.014.879
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|64.070.474
|% 9,64
|
|USAK
|3,72
|92.921.734
|% 9,41
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.879.121
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.799.417
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|891.110
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.214.457
|% -9,97
|
|SASA
|64,60
|1.846.864.556
|% 4,36
|
|THYAO
|69,20
|1.804.186.054
|% -2,33
|
|VESTL
|38,96
|1.551.770.516
|% 8,95
|
|HEKTS
|52,00
|1.288.302.438
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,71
|1.088.590.048
|% -3,31
|
|SKBNK
|2,28
|443.927.349
|% -9,88
|
|KATMR
|1,79
|320.346.255
|% 9,15
|
|YKBNK
|6,71
|1.088.590.048
|% -3,31
|
|EKGYO
|3,91
|560.502.781
|% -1,51
|
|ISCTR
|7,40
|1.015.470.724
|% -5,49
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4393
|18,4635
|% 0,27
|
|Euro
|17,8370
|17,8617
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,8105
|19,9098
|% -0,59
|
|Frank
|18,5303
|18,6419
|% -0,79
|
|Riyal
|4,8908
|4,9153
|% 0,23
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,61
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.231
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,87
|
Seans Raporu
14:28
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