***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2023 16:25
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
17.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.05.2023-10834
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No :14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No :10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin seçilmesine ilişkin 28.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 18.05.2023 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152377
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0415
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8012
En Düşük
19,6437
18:0521,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1177
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -13,56
|Açılış
|: 1.245,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7908
|19,8005
|% 0,22
|
|Euro
|21,3260
|21,3321
|% -0,52
|
|Sterlin
|24,5234
|24,6464
|% -0,27
|
|Frank
|21,7899
|21,9211
|% -0,49
|
|Riyal
|5,2631
|5,2895
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-24,23
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,88
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.451
|4.602
|17,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.294
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,92
|14,94
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,93
|75,93
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem