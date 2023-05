***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2023Tescil Tarihi17.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.05.2023-10834Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No :14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No :10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin seçilmesine ilişkin 28.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 18.05.2023 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152377BIST