GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 15.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2022 tarih 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2021 tarih 2021/33 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesi ve onaya sunulması13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.15 - Denetçinin seçimi.16 - Boşta kalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, Bağımsız Üyelerin belirlenmesi17 - TTK'nın 505 ve devamı maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin uzatılması18 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.20 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 14042022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Ayrıca 14.04.2022 tarhii itibariyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılan Sn. Ayşe Can Özyeğin Oktay ve Sn. Fevzi Bozer'in üyelik süresini tamamlamak üzere seçilen Sn. Orkun Oğuz ve Sn. Demet Özdemir'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Tescil Tarihi 12.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 3 Bağımsızlık Beyanı DEMET ÖZDEMİR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Bağımsızlık Beyanı ORKUN OĞUZ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 Demet Özdemir-Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 Orkun Oğuz Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir