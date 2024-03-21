***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.03.2024 23:11
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemin sehven yanlış girilen 7. Maddesi düzeltilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 20.03.2024
Genel Kurul Tarihi 18.04.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç maddesi ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, özel fon hesabından olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Denetçinin Seçimi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket paylarının geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 5 Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure for Participation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 Yılına İlişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 günü saat 10:00'da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde toplanacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren güncel Genel Kurul Davet Metni, Katılım Prosedürü ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261300
BIST