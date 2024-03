***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gündemin sehven yanlış girilen 7. Maddesi düzeltilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 20.03.2024Genel Kurul Tarihi 18.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması.4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç maddesi ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, özel fon hesabından olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Denetçinin Seçimi.11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket paylarının geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan MetniEK: 5 Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure for Participation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 Yılına İlişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 günü saat 10:00'da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde toplanacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren güncel Genel Kurul Davet Metni, Katılım Prosedürü ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.