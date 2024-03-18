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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.03.2024 09:31
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 4.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
15 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 04/08/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusunun 2023 yılı mali tablolarına göre yenilenmesine, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden toplamda 4.500.000.000.-TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesi kararlaştırılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259443


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