***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.03.2024İhraç Tavanı Tutarı 4.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.03.2024 tarihinde duyurulan 2024/7 no.lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden toplamda 4.500.000.000.-TL (dörtmilyarbeşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 26 Mart 2024 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ekte ye ralmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Başvuru Formu 26032024.pdfEK: 2 onaysız ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263447BIST