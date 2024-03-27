***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.03.2024 19:49
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 4.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2024 tarihinde duyurulan 2024/7 no.lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden toplamda 4.500.000.000.-TL (dörtmilyarbeşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 26 Mart 2024 tarihinde başvuru yapılmış olup, başvuru formu ve onaysız ihraç belgesi ekte ye ralmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Başvuru Formu 26032024.pdf
EK: 2 onaysız ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263447
BIST