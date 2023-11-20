***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2023,15.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.11.2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 06.11.2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 bireysel portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu.Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 20.11.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219005BIST