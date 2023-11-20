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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.11.2023 18:45
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2023,15.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.11.2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 06.11.2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 bireysel portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu.
Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 20.11.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219005


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