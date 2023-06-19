***GLRYH* *A1CAP* *KUYAS* *BMSCH* *ACP* *RTALB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.06.2023 08:53
***GLRYH******A1CAP******KUYAS******BMSCH******ACP******RTALB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLRYH, A1CAP, ACP, RTALB, BMSCH, KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159590
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0539
|Açılış
|: 23,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5600
|
23,6754
En Düşük
23,4115
17:5925,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0521
|Açılış
|: 25,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 25,8000
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:591.483,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,26
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6430
|23,6682
|% 0,23
|
|Euro
|25,8550
|25,8909
|% 0,20
|
|Sterlin
|30,1752
|30,3265
|% -0,02
|
|Frank
|26,3060
|26,4645
|% -0,04
|
|Riyal
|6,2719
|6,3034
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|9.840
|9.989
|-41,00
|
|Tam
|9.786
|10.040
|52,81
|
|Yarım
|4.796
|4.905
|21,00
|
|Çeyrek
|2.398
|2.453
|11,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem