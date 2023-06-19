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***GLRYH* *A1CAP* *KUYAS* *BMSCH* *ACP* *RTALB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

19.06.2023 08:53
***GLRYH* *A1CAP* *KUYAS* *BMSCH* *ACP* *RTALB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duy


***GLRYH******A1CAP******KUYAS******BMSCH******ACP******RTALB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [GLRYH, A1CAP, ACP, RTALB, BMSCH, KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159590


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PRKME 17,60 39.288.690 % 10,00  
AVHOL 66,55 106.208.343 % 10,00  
ATSYH 67,65 6.147.231 % 10,00  
BMSTL 61,05 115.808.099 % 10,00  
KAPLM 89,10 38.318.544 % 10,00  
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Dolar 23,6430 23,6682 % 0,23  
Euro 25,8550 25,8909 % 0,20  
Sterlin 30,1752 30,3265 % -0,02  
Frank 26,3060 26,4645 % -0,04  
Riyal 6,2719 6,3034 % -0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.485 1.485 -1,01  
Cumhuriyet 9.840 9.989 -41,00  
Tam 9.786 10.040 52,81  
Yarım 4.796 4.905 21,00  
Çeyrek 2.398 2.453 11,00  
Seans Raporu 17:59
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