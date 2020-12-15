***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:11
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893158
BIST
12:581.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:587,8344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:589,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:58465,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,53
|Açılış
|: 465,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:58
|INTEM
|22,66
|2.463.958
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|566.597
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|356.042.034
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|356.042.034
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|1.145.661
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|SELGD
|4,50
|785.561
|% -9,27
|
|BERA
|17,95
|68.706.023
|% -8,70
|
|TKURU
|220,00
|586.300
|% -7,17
|
|IZMDC
|13,04
|23.754.064
|% -7,06
|
|GARAN
|9,73
|1.069.833.480
|% 0,72
|
|PETKM
|4,94
|787.370.600
|% 1,86
|
|HALKB
|5,57
|760.047.909
|% 4,11
|
|ODAS
|3,95
|702.206.418
|% -1,50
|
|KRDMD
|5,35
|667.761.258
|% -1,47
|
|ODAS
|3,95
|702.206.418
|% -1,50
|
|PETKM
|4,94
|787.370.600
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,32
|187.477.012
|% -5,04
|
|HALKB
|5,57
|760.047.909
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,04
|264.920.546
|% 0,49
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8298
|7,8344
|% -0,21
|
|Euro
|9,5228
|9,5286
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4107
|10,4629
|% -0,23
|
|Frank
|8,8156
|8,8687
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0833
|2,0937
|% -0,18
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|18,09
|
|Altın Gr.
|465
|466
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|16,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|14,80
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|7,16
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|0,09
|