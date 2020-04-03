***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak şirketimizin 2020 yılı Faaliyet ve Hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile 1 (bir) yıllık sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetinin yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834610BIST