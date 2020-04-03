***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.04.2020 16:19
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak şirketimizin 2020 yılı Faaliyet ve Hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile 1 (bir) yıllık sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetinin yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834610
BIST
17:1689.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 22,51
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:166,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0774
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:167,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:16347,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,69
|Açılış
|: 347,11
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|16.198.696
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|8.296.770
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.957.219
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.980
|% 9,94
|
|RTALB
|4,16
|3.457.184
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.648.483
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|268.329.455
|% -7,73
|
|ULAS
|1,62
|5.916.233
|% -6,90
|
|PETKM
|3,43
|933.173.707
|% -0,87
|
|SASA
|8,36
|551.113.020
|% 9,14
|
|TUPRS
|85,40
|515.457.486
|% 3,33
|
|ASELS
|23,34
|475.191.824
|% 0,86
|
|GARAN
|7,51
|472.754.396
|% -1,18
|
|PETKM
|3,43
|933.173.707
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|268.329.455
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|126.656.430
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|159.507.034
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,89
|243.492.293
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1841
|8,2251
|% 0,11
|
|Frank
|6,8167
|6,8578
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7751
|1,7840
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,52
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|3,36
|
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